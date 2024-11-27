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Тариф на газ в Молдове может вырасти почти на 35%

КИШИНЕВ, 26 ноя — Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) сообщило, что получило запрос от АО «Молдовагаз» на повышение тарифа для потребителей.

Источник: Sputnik.md

Предлагается повысить стоимость газа более чем на 4 лея за кубометр, что увеличит цену с 12,15 лея до 16,36 лея без НДС, при этом повышение тарифа составит почти 35%.

Причиной возможного увеличения цены был назван значительный рост цен на газ на международном рынке. Решение об изменении тарифа НАРЭ примет на заседании в среду, 27 ноября.

Тариф на газ в Молдове был снижен после завершения отопительного сезона в мае этого года на 10,3%.

В СМИ напомнили, что в сентябре этого года глава правительства Молдовы заявлял, что заявления некоторых политиков о возможности повышения цен на газ до конца 2024 года являются ложью.

экономика
энергетика