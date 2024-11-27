Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 27 ноября

В Национальном банке озвучили курсы валют на 27 ноября 2024 года, среду. Например, увеличились курс доллара и курс евро, однако понизился курс российского рубля.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на среду, 27 ноября, Национальный банком установлены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,4725 белорусского рубля, 1 евро — 3,6489 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,3295 белорусского рубля.
Относительно валютных курсов, которые были установлены на вторник, 26 ноября, курс доллара и курс евро госрегулятор поднял, а курс российского рубля, напротив, опустил. Ощутимее других при этом изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении на 27 ноября, среду, валютные курсы изменены на следующие суммы: курс 1 доллара США прибавил 0,0043 белрубля, курс 1 евро вырос на 0,0116 белрубля, а курс 100 российских рублей потерял 0,0084 белрубля.
А еще Минфин сказал о повышении выплат в одной из бюджетных сфер за счет госдолга.