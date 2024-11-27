38 советских многоэтажек отремонтируют в Костанае в следующем году

По информации kstnews, всего за 2019−2023 годы ремонтные работы прошли в 112 многоэтажках. 63 отремонтировали капитально, 49 объектов ремонтируют сейчас. На эти цели было выделено 4,2 млрд. тенге.
В 2024 году текущий и капитальный ремонт в городе Костанае проведен по 56 многоквартирным многоэтажным домам, на общую сумму 2,3 млрд. тенге.
«На 2025 год запланировано произвести ремонт по 38 МЖД на ориентировочную сумму 2 миллиарда тенге. Из них текущим ремонтом будут охвачены 35 МЖД, капитальным — три (Баймагамбетова 162, Баймагамбетова 164, Аль-Фараби 85)».