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38 советских многоэтажек отремонтируют в Костанае в следующем году

Сейчас в Костанае 1 291 многоквартирных жилых домов. Большая часть — застройка советского периода, которая уже нуждается в ремонте, сообщает Zakon.kz.

Источник: kstnews

По информации kstnews, всего за 2019−2023 годы ремонтные работы прошли в 112 многоэтажках. 63 отремонтировали капитально, 49 объектов ремонтируют сейчас. На эти цели было выделено 4,2 млрд. тенге.

В 2024 году текущий и капитальный ремонт в городе Костанае проведен по 56 многоквартирным многоэтажным домам, на общую сумму 2,3 млрд. тенге.

«На 2025 год запланировано произвести ремонт по 38 МЖД на ориентировочную сумму 2 миллиарда тенге. Из них текущим ремонтом будут охвачены 35 МЖД, капитальным — три (Баймагамбетова 162, Баймагамбетова 164, Аль-Фараби 85)».

сообщил руководитель Отдела жилищных отношений Габит Бектабанов.
экономика
недвижимость