С 1 декабря в Хабаровске стартует новый троллейбусный маршрут

Инициатором маршрута стал мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Как отметила заместитель начальника городского управления промышленности, транспорта и связи Ольга Симакова, троллейбусы обеспечат транспортной доступностью не только центр и Воронежское шоссе, но и новые жилые комплексы. Кроме того, маршрут станет удобным для студентов педагогического института, которые с 1 февраля начнут занятия в здании ТОГУ.