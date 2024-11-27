С 1 декабря в Хабаровске стартует новый троллейбусный маршрут

С 1 декабря в Хабаровске заработает новый троллейбусный маршрут, который пройдет от Комсомольской площади через Карла Маркса, Большую, Шелеста, Тихоокеанскую, Победы, остановку «Онкоцентр», Трехгорную и обратно, сообщает пресс-служба администрации города.
На линию выйдут современные троллейбусы с автономным ходом до 30 километров. Благодаря этому, машины смогут преодолевать протяженные участки пути без подключения к контактной сети. «Первые пробные выезды уже прошли успешно», — сообщил руководитель МУП «ГЭТ» Дмитрий Зеленев.
Инициатором маршрута стал мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Как отметила заместитель начальника городского управления промышленности, транспорта и связи Ольга Симакова, троллейбусы обеспечат транспортной доступностью не только центр и Воронежское шоссе, но и новые жилые комплексы. Кроме того, маршрут станет удобным для студентов педагогического института, которые с 1 февраля начнут занятия в здании ТОГУ.
Жителей города ждут комфортабельные и экологичные машины, недавно приобретенные для краевого центра. Новый маршрут обещает стать важным шагом в улучшении транспортной инфраструктуры Хабаровска.