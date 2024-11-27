КРДВ подала иск о расторжении договора с резидентом СПВ

Как рассказали в арбитражном суде, поводом для разбирательства стали невыполненные обязательства по реализации инвестиционного проекта. Согласно документам, в 2017 году стороны подписали соглашение, предусматривающее обустройство зоны отдыха «Халактырский пляж» в поселке Заозерный, Петропавловск-Камчатский. Проект включал создание этно-деревни с жилыми модулями и кафе-визит-центром. Общий объем инвестиций должен был составить 33 млн рублей, включая обязательные капитальные вложения в размере не менее 5 млн рублей в течение первых трех лет.