Губернатор: Объем экспорта в Иркутской области в 2024 году увеличился на 11%

Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев во время заседания экспортного совета. Участие в обсуждении приняли представители правительства региона, Законодательного собрания, Иркутской таможни, управления Россельхознадзора, институтов поддержки предпринимателей, общественных организаций и бизнес-сообщества.
Игорь Кобзев напомнил, что по итогам заседания Госсовета РФ под руководством президента страны Владимира Путина, которое состоялось в сентябре, были даны поручения по развитию экспорта несырьевых неэнергетических товаров и поиску новых ниш.
Губернатор отметил, что в настоящее время наблюдается укрепление экономических связей с дружественными государствами. Он подчеркнул, что к 2025 году в регионе продолжат работу на экспорт около 600 предприятий, более 500 из которых представляют малый и средний бизнес.
Кобзев также указал на проблемы, с которыми сталкиваются компании, в частности, в сфере сельского хозяйства, во время поставок продукции на экспорт. Эти проблемы включают логистические вопросы, оформление документов таможни, вопросы по регистрации для работы с Китаем и банковские платежи. Он подчеркнул необходимость детальной работы по каждому из этих направлений.
О динамике экспорта продукции агропромышленного комплекса Иркутской области с 2019 по 2023 годы доложил министр сельского хозяйства Приангарья Илья Сумароков. Он отметил, что в целом экспорт продукции показал положительный рост: за 2023 год он увеличился на 82% по сравнению с уровнем 2022 года.
Сумароков сообщил, что увеличение объема экспорта удалось достичь благодаря реализации в 2023 году регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», который является частью национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
В 2023 году Китай стал лидером среди стран, куда Иркутская область экспортирует товары, составляя 49% от общего объема экспорта. На втором месте находится Монголия (26%), а на третьем — Южная Корея (9%).
Сумароков также отметил, что на протяжении многих лет регион сотрудничает с Китаем в сфере торговли сельскохозяйственным сырьем и продовольствием, и Китай входит в тройку лидеров по объемам экспорта агропромышленной продукции из региона. В 2023 году в Китай было экспортировано 92,6 тысячи тонн продукции агропромышленного комплекса.
Заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Светлана Хахина доложила о работе по исполнению перечня поручений президента РФ по итогам Госсовета. Поручения касаются перспектив развития экспорта до 2030 года и подготовки к реализации обновленного национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который стартует в 2025 году.
Хахина также сообщила о продолжении работы по продвижению продукции региона за рубежом в рамках бренда «Сделано в России». Российский экспортный центр проводит фестивали-ярмарки под этим брендом в городах Китая, и в этом году участие в мероприятиях приняли восемь компаний Иркутской области.