Губернатор: Объем экспорта в Иркутской области в 2024 году увеличился на 11%

Кобзев также указал на проблемы, с которыми сталкиваются компании, в частности, в сфере сельского хозяйства, во время поставок продукции на экспорт. Эти проблемы включают логистические вопросы, оформление документов таможни, вопросы по регистрации для работы с Китаем и банковские платежи. Он подчеркнул необходимость детальной работы по каждому из этих направлений.