Приморские депутаты перераспределили расходы бюджета до конца 2024 года

Так, основные параметры бюджета составили 215,4 млрд рублей, а расходы — 240,7 млрд, с дефицитом в 25,3 млрд рублей. Как отметил председатель профильного комитета Галуст Ахоян, доходная часть бюджета увеличена на 2,5 млрд рублей. Главным источником роста стали собственные доходы края, которые выросли на 1,9 млрд рублей. Это стало возможным благодаря увеличению поступлений от налога на упрощенную систему налогообложения (920 млн рублей), штрафов и санкций (408 млн), акцизов (253 млн) и платежей за использование природных ресурсов (169 млн). Также предусмотрена федеральная помощь в размере 650 миллионов рублей.