Приморские депутаты перераспределили расходы бюджета до конца 2024 года

Так, основные параметры бюджета составили 215,4 млрд рублей, а расходы — 240,7 млрд, с дефицитом в 25,3 млрд рублей. Как отметил председатель профильного комитета Галуст Ахоян, доходная часть бюджета увеличена на 2,5 млрд рублей. Главным источником роста стали собственные доходы края, которые выросли на 1,9 млрд рублей. Это стало возможным благодаря увеличению поступлений от налога на упрощенную систему налогообложения (920 млн рублей), штрафов и санкций (408 млн), акцизов (253 млн) и платежей за использование природных ресурсов (169 млн). Также предусмотрена федеральная помощь в размере 650 миллионов рублей.
Расходная часть бюджета увеличена на 2,2 миллиарда рублей. Основные изменения коснулись восьми госпрограмм, в то время как по 11 программам расходы были сокращены. Наибольшее увеличение — 1,6 млрд рублей — получит программа по обеспечению доступным жильем и услугами ЖКХ. Средства пойдут на субсидии теплоснабжающим организациям, капремонт фасадов зданий в историческом центре Владивостока и поддержку работы краевых предприятий ЖКХ.
На 608 млн рублей увеличены расходы на экономическое развитие, в том числе для дотаций муниципалитетам, обеспечивающим сбалансированность местных бюджетов. Программа формирования современной городской среды получила дополнительные 461 млн рублей для продолжения работ по созданию парка в Минном городке во Владивостоке.
Дополнительно выделено 134 млн рублей на охрану окружающей среды, в том числе для компенсации затрат на обращение с твердыми коммунальными отходами. Развитие сельского хозяйства получит 104 млн рублей на субсидии для птицеводов, молочников и производителей овощей закрытого грунта.
Значительные средства — почти 95 млн рублей — направлены на развитие газоснабжения и модернизацию объектов теплоснабжения. Программам по защите населения от ЧС будет выделено еще 72 млн рублей, в том числе на расчистку русел рек.
Дополнительно увеличены ассигнования на социальное развитие экономических центров Дальнего Востока и пополнение резервных фондов на 1,8 млрд рублей.
«Поправки направлены на подведение итогов года. Это как увеличение, так и сокращение расходов с учетом фактической потребности и экономии», — отметил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике Галуст Ахоян.