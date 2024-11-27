Названы максимальные зарплаты экономистов в Челябинске

Исследование проводили специалисты сервиса SuperJob. Они выяснили, что в настоящий момент максимальные предложения по зарплатам по данной вакансии в Челябинске находятся в диапазоне от 80 тыс. до 140 тыс. рублей. Минимум, который предлагают в логистических компаниях экономистам, составляет 40 тыс. рублей в месяц.
Среднерыночная заработная плата на челябинском рынке труда по данной позиции равна 70 тыс. рублей. Отметим, что по этому вопросу Челябинск уступает, например, таким городам как Москва (110 тыс. рублей), Санкт-Петербург (90 тыс. рублей), Екатеринбург (80 тыс. рублей) и Казань (75 тыс. рублей). Зато среднерыночная зарплата экономистов в Челябинске выше чем, например, в Перми, Омске, Воронеже и Волгограде, где она находится на уровне в 65 тыс. рублей.
Отметим, что средний возраст претендентов на позицию экономиста в логистических компаниях составляет 37 лет. 80% тех, кто желает работать на этой должности, женщины, 27% — готовы ради получения работы к переезду.