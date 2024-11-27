Названы максимальные зарплаты экономистов в Челябинске

Среднерыночная заработная плата на челябинском рынке труда по данной позиции равна 70 тыс. рублей. Отметим, что по этому вопросу Челябинск уступает, например, таким городам как Москва (110 тыс. рублей), Санкт-Петербург (90 тыс. рублей), Екатеринбург (80 тыс. рублей) и Казань (75 тыс. рублей). Зато среднерыночная зарплата экономистов в Челябинске выше чем, например, в Перми, Омске, Воронеже и Волгограде, где она находится на уровне в 65 тыс. рублей.