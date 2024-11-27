Вышел из транса

АО «Индустрия транспорта Пермского края» (АО «Интранс ПК») было образовано в январе 2024 года. Компания стала правопреемником ликвидированного ПКГУП’Автовокзал«. Учредителем нового юрлица также является краевой минтранс. Реорганизация краевого предприятия обусловлена требованиями федерального законодательства. Ранее краевые власти планировали реорганизовать “Автовокзал” в общество с ограниченной ответственностью (ООО). Однако оказалось, что такая организационно-правовая форма не позволяет передавать “Автовокзалу” имущество. После этого краевые власти решили реорганизовать “Автовокзал” в АО.
Ранее ПКГУП «Автовокзал» управляло сетью автовокзалов, автостанций и билетных касс в Пермском крае. Летом 2021 года автовокзалы и автостанции региона были переданы в концессию их бывшему арендатору — ООО «Автовокзалы Прикамья», а краевое предприятие сосредоточилось на пассажирских перевозках. Сейчас в собственности компании находятся 84 автобуса, работающих на двух городских и шести пригородных маршрутах, и десять автоэвакуаторов, которые осуществляют эвакуацию транспорта на территории Перми и Пермского округа. Краевое предприятие долгие годы является убыточным. Чистый убыток КГУП «Автовокзал» по итогам 2022 года составил 145,2 млн руб. Выручка предприятия составила 545,7 млн руб. За 2023 год финпоказатели компания не публиковала.
По данным участников рынка, смена директора может быть связана с неудовлетворительным финансовым состоянием краевого предприятия. Кроме того, «Интранс ПК» не подал заявку на участие в конкурсе на заключение новых контрактов на городские автобусные маршруты № 51 и 74, которые он обслуживает в настоящее время. Причины отказа не назывались. По словам знакомых с ситуацией собеседников «Ъ-Прикамье», эти факты могли вызвать недовольство учредителя управлением компанией.
Как сообщили «Ъ-Прикамье» в краевом ведомстве, у нового директора большой опыт работы в отрасли. «Начав свою профессиональную деятельность в 1991 году, он последовательно прошел все этапы карьерного роста — от водителя до руководящих позиций, включая директора и технического директора», — рассказали в пресс-службе министерства транспорта. Новый директор имеет диплом инженера-механика, полученный в Пермской государственной сельхозакадемии им. Д. Н. Прянишникова. «В сочетании с практическим опытом это позволяет ему эффективно управлять производственными процессами, реализовывать сложные проекты и совершенствовать системы технического обслуживания», — уточнили в ведомстве.
Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», Владимиру Мартьянову принадлежит по 50% в ООО «Автотранс-159» и ООО «Транс-М-Сервис» — транспортных компаниях из Кондратово (Пермский муниципальный округ). Ранее он был их директором. Господин Мартьянов руководил также ООО «Респект-Авто», которое принадлежит пермским перевозчикам Александру Богданову и Владиславу Якушеву.
О смене руководства бывшего «Автовокзала» участникам рынка пассажирских перевозок известно мало. Перевозчик Олег Сасунов пояснил, что не знаком с новым директором. Однако, по его данным, ранее Владимир Мартьянов был начальником колонны на предприятии и его характеризируют как «хорошего специалиста». Перевозчик Александр Богданов рассказал, что ранее сотрудничал с господином Мартьяновым. «Он хороший хозяйственник», — считает предприниматель. По мнению господина Богданова, новому директору досталось сложное хозяйство. Это связано с тем, что предприятие и раньше было убыточным, а сегодня ситуация в транспортной отрасли только усугубилась. Это связано с экономическими проблемами: ростом цен на комплектующие и топливо при низкой стоимости самих перевозок. Кроме того, сегодня «Интранс ПК», как и другие перевозчики, остро нуждается в рабочей силе — на рынке нехватка водителей оценивается в 30%. Этими проблемами придется заниматься новому руководству.