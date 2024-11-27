Вышел из транса

О смене руководства бывшего «Автовокзала» участникам рынка пассажирских перевозок известно мало. Перевозчик Олег Сасунов пояснил, что не знаком с новым директором. Однако, по его данным, ранее Владимир Мартьянов был начальником колонны на предприятии и его характеризируют как «хорошего специалиста». Перевозчик Александр Богданов рассказал, что ранее сотрудничал с господином Мартьяновым. «Он хороший хозяйственник», — считает предприниматель. По мнению господина Богданова, новому директору досталось сложное хозяйство. Это связано с тем, что предприятие и раньше было убыточным, а сегодня ситуация в транспортной отрасли только усугубилась. Это связано с экономическими проблемами: ростом цен на комплектующие и топливо при низкой стоимости самих перевозок. Кроме того, сегодня «Интранс ПК», как и другие перевозчики, остро нуждается в рабочей силе — на рынке нехватка водителей оценивается в 30%. Этими проблемами придется заниматься новому руководству.