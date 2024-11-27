Свободная таможенная зона в Крыму: как и для кого она работает

Свободную таможенную зону в Крыму Борзенков называет очень интересной преференцией, которой может пользоваться любой из участников СЭЗ.
В качестве примера он привел покупку в Китае какого-либо оборудования для производственного предприятия с доставкой его в Крым.
«И пока этот, условно, станок будет находиться на конкретной территории, которую инспекторы таможни зафиксируют — земельном участке, огражденном забором, или каком-то определенном помещении — предприятие будет пользоваться этой свободной таможенной зоной. То есть (оборудование — ред.) не будут растаможивать».
Процедура растаможивания становится обязательной лишь в случае, если доставленное оборудование или материалы вывозятся с обозначенной ранее территории, добавил он.
Борзенков напомнил, что свободная таможенная зона — одна из многих привилегий для участников СЭЗ в Крыму.
Также в числе преференций и льгот: возможность получения без торгов земельного участка под инвестпроект и освобождение от уплаты некоторых налогов на длительный срок.