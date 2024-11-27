Свободная таможенная зона в Крыму: как и для кого она работает

«И пока этот, условно, станок будет находиться на конкретной территории, которую инспекторы таможни зафиксируют — земельном участке, огражденном забором, или каком-то определенном помещении — предприятие будет пользоваться этой свободной таможенной зоной. То есть (оборудование — ред.) не будут растаможивать».