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В Перми утром не вышла на маршруты часть автобусов

Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Источник: Пресс-служба губернатора Пермского края

На пяти маршрутах в Перми утром 27 ноября нет части автобусов, сообщили в телеграм-канале «Пермский транспорт», который ведут специалисты департамента транспорта администрации города.

По данным дептранса, несколько рейсов отсутствуют на маршрутах № 5 (микрорайон Новобродовский — микрорайон Голый Мыс), № 12 (Дворец культуры им. Гагарина — ОАО «ПЗСП»), № 30 (микрорайон Садовый — микрорайон Парковый — «Тенториум»), № 54 (улица Мильчакова — станция Пермь II — микрорайон Хмели) и № 75 (микрорайон Соболи — площадь Дружбы).

На сайте департамента транспорта администрации Перми сообщают, что отсутствие транспорта на остановке в положенное время в большинстве случаев связано либо с пробками, либо с технической неисправностью конкретного транспортного средства. По итогам месяца перевозчика, превысившего нормативные отклонения от расписания, штрафуют.

В дептрансе рекомендуют пользоваться онлайн-расписанием общественного транспорта на сайте map.gortransperm.ru.