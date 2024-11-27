В Перми утром не вышла на маршруты часть автобусов

На сайте департамента транспорта администрации Перми сообщают, что отсутствие транспорта на остановке в положенное время в большинстве случаев связано либо с пробками, либо с технической неисправностью конкретного транспортного средства. По итогам месяца перевозчика, превысившего нормативные отклонения от расписания, штрафуют.