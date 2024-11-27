Плата за коммуналку вырастет в Красноярском крае в 2025 году

Правительство РФ утвердило предельный рост тарифов на услуги ЖКХ на 2024−2028 годы.
Согласно документу, в Красноярском крае плата за коммуналку может подорожать на 15% с возможным отклонением на 2,1%. Таким образом, допустимый рост цен на услуги ЖКХ составляет 17,1%.
В первом полугодии 2025 года тарифы останутся прежними. Их проиндексируют с 1 июля 2025 года.
Как сообщили в пресс-службе ФАС России, антимонопольщики проконтролируют рост тарифов в регионах, проверят достоверность и обоснованность расходов, учитывающихся при их формировании.
Напомним, 1 июля 2024 года в Красноярске и Канске услуги ЖКХ подорожали на 10,5%.