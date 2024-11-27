Из коллектора на юге Волгограда достали 2 кубометра строительного мусора

В концессиях добавили, что за сутки избавились от 3 засоров: на улицах Жолудева, Дегтярева и 51-й Гвардейской Дивизии. Все они были вызваны скоплением влажных салфеток, фрагментов ткани и средств личной гигиены. В канализацию также запрещено выбрасывать строительный мусор, остатки пищи и жира, наполнитель кошачьего туалета, ватные палочки и диски, сигареты.