Из коллектора на юге Волгограда достали 2 кубометра строительного мусора

В ресурсоснабжающей компании предупредили, что подобные нарушения могут привести к отключениям воды.
Коммунальные сети в Красноармейском районе больше суток прочищали методом гидравлической промывки. Из коллектора достали больше двух кубометров битых кирпичей, щебня и песка.
После проведения телеметрии специалисты не выявили нарушений трубопровода.
«Речь идет о незаконной утилизации запрещенных отходов через систему централизованной городской канализации, что, в свою очередь, могло привести к нарушению работы коммунальной системы в Красноармейском районе», — отметили в концессиях.
Во время работ подача воды не прекращалась, несмотря на то что через коллектор проходят стоки сразу с трех канализационно-насосных станций. Сейчас прорабатывается решение, которое позволит полностью очистить трубу и восстановить пропускную способность коллектора.
В концессиях добавили, что за сутки избавились от 3 засоров: на улицах Жолудева, Дегтярева и 51-й Гвардейской Дивизии. Все они были вызваны скоплением влажных салфеток, фрагментов ткани и средств личной гигиены. В канализацию также запрещено выбрасывать строительный мусор, остатки пищи и жира, наполнитель кошачьего туалета, ватные палочки и диски, сигареты.
«Такие отходы не растворяются в воде и приводят к образованию засоров, — предупредили в компании. — Ведь из-за чьей-то несознательности или банальной лени нормальных бытовых условий могут лишиться тысячи жителей города».