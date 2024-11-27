Курсы валют на 27 ноября, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть эталонных марок оставались в плюсе вечером во вторник, передает Интерфакс-Казахстан. Котировки январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:34 Аст повысились на 0,79%, до 73,59 доллара за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к указанному времени на 0,84%, до 69,52 доллара за баррель.