Курсы валют на 27 ноября, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть эталонных марок оставались в плюсе вечером во вторник, передает Интерфакс-Казахстан. Котировки январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:34 Аст повысились на 0,79%, до 73,59 доллара за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к указанному времени на 0,84%, до 69,52 доллара за баррель.
Металлы: котировки фьючерсов на золото во вторник выросли во время европейской сессии, пишет Investing.com. На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в феврале торговались по цене 2,656,60 доллара за тройскую унцию, поднявшись на 0,53% на 17:30 Аст. Фьючерс на серебро с поставкой в марте вырос на 1,16%, достигнув отметки 31,02 доллара за тройскую унцию.
Криптовалюта: по данным портала coinmarketcap.com, на 19:48 аст bitcoin торговался по 93 291,84 долларов. За последние 24 часа первая криптовалюта подешевела на 2,79%, а ее капитализация составила 1,8 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 3 353,92 доллара, понизившись в цене на 2,31%. Капитализация этой криптовалюты составила 403,9 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,19 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 27 ноября. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 26 ноября, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 Аст 26 ноября.
1 австралийский доллар 323,71 тенге.
1 азербайджанский манат 294,13 тенге.
10 армянский драм 12,92 тенге.
1 белорусский рубль 152,64 тенге.
1 бразильский реал 85,98 тенге.
10 венгерских форинтов 12,75 тенге.
1 гонконгский доллар 64,06 тенге.
1 грузинский лари 183,43 тенге.
1 датская крона 70,3 тенге.
1 дирхам ОАЭ 135,74 тенге.
1 доллар США 498,55 тенге.
1 евро 524,28 тенге.
1 индийская рупия 5,92 тенге.
1000 иранский риал 11,9 тенге.
1 канадский доллар 353,88 тенге.
1 китайский юань 68,76 тенге.
1 кувейтский динар 1620,88 тенге.
1 кыргызский сом 5,76 тенге.
1 малазийский ринггит 111,91 тенге.
1 мексиканский песо 24,29 тенге.
1 молдавский лей 27,47 тенге.
1 норвежская крона 44,89 тенге.
1 польский злотый 121,48 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 132,74 тенге.
1 российский рубль 4,75 тенге.
1 СДР 653,2 тенге.
1 сингапурский доллар 370,28 тенге.
1 таджикский сомони 46,86 тенге.
1 тайский бат 14,4 тенге.
1 турецкая лира 14,39 тенге.
100 узбекских сумов 3,89 тенге.
1 украинская гривна 12 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 627,52 тенге.
1 чешская крона 20,74 тенге.
1 шведская крона 45.51 тенге.
1 швейцарский франк 563,02 тенге.
1 южноафриканский ранд 27,56 тенге.
100 южнокорейских вон 35,7 тенге.
1 японская иена 3,24 тенге.