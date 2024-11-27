Казахстан с 1 января 2025 года вводит запрет на вывоз бензина и дизеля за пределы ЕАЭС

«Ввести с 1 января 2025 года сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории РК за пределы таможенной территории ЕАЭС легких дистиллятов, авиакеросинов и дизельного топлива, газойлей, толуола, ксилола, битума нефтяного».