Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстан с 1 января 2025 года вводит запрет на вывоз бензина и дизеля за пределы ЕАЭС

АСТАНА, 27 ноя — Sputnik. С 1 января 2025 года Казахстан вводит запрет на вывоз бензина и дизеля за пределы ЕАЭС.

Источник: Sputnik.kz

Соответствующие дополнения Министерство энергетики предлагает внести в совместный приказ «О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан».

«Ввести с 1 января 2025 года сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории РК за пределы таможенной территории ЕАЭС легких дистиллятов, авиакеросинов и дизельного топлива, газойлей, толуола, ксилола, битума нефтяного».

написал Минэнерго.

При этом, есть исключения:

  • вывоз в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств;
  • вывоз авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ по подбору присадок, квалификационных и лабораторных испытаний образцов.

А также отдельные виды нефтепродуктов, вывозимые в рамках гуманитарной помощи по решению правительства Казахстана.

Запрет на вывоз нефтепродуктов за пределы ЕАЭС позволит:

загрузить недействующие мощности казахстанских НПЗ за счет переработки полуфабрикатов и, соответственно, снизить дефицит ГСМ в стране.

Еще позволит выполнить условия беспошлинных поставок и исключить реэкспорт импортных нефтепродуктов.

экономика
энергетика
топливо