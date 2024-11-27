Казахстан с 1 января 2025 года вводит запрет на вывоз бензина и дизеля за пределы ЕАЭС

Соответствующие дополнения Министерство энергетики предлагает внести в совместный приказ «О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан».
«Ввести с 1 января 2025 года сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории РК за пределы таможенной территории ЕАЭС легких дистиллятов, авиакеросинов и дизельного топлива, газойлей, толуола, ксилола, битума нефтяного».
При этом, есть исключения:
- вывоз в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств;
- вывоз авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ по подбору присадок, квалификационных и лабораторных испытаний образцов.
А также отдельные виды нефтепродуктов, вывозимые в рамках гуманитарной помощи по решению правительства Казахстана.
Запрет на вывоз нефтепродуктов за пределы ЕАЭС позволит:
загрузить недействующие мощности казахстанских НПЗ за счет переработки полуфабрикатов и, соответственно, снизить дефицит ГСМ в стране.
Еще позволит выполнить условия беспошлинных поставок и исключить реэкспорт импортных нефтепродуктов.