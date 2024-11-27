В Пермском крае расширят льготы на земельный налог

ПЕРМЬ, 26 ноября, ФедералПресс. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил главам муниципалитетов региона расширить льготы на земельный налог для многодетных семей. Глава региона рассказал об этом, отвечая на вопрос жительницы поселка Новоильинский (Нытвенский округ) во время прямого эфира. От женщины поступил вопрос, почему соответствующая льгота распространяется лишь на родителей, а детям из многодетных семей этот налог продолжает начисляться.