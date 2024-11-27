В Пермском крае расширят льготы на земельный налог

«В ряде территорий этот налог сохраняется. Мне кажется, это совершенно неправильно и необоснованно», — рассказал Махонин во время прямой линии.
Дело в том, что налоговые льготы на земельный налог на федеральном уровне предусмотрены только для родителей, а их расширение устанавливается на уровне муниципалитетов.
В связи с этим губернатор поручил главам территорий внести изменения в местные нормативно-правовые акты. Льготу для детей из многодетных семей планируется ввести с налогового периода 2024 года. Срок уплаты по ней будет 1 декабря 2025 года.
Напомним, в ходе этого же прямого эфира губернатор анонсировал инициативы по случаю празднования в Прикамье 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В частности, в следующем году планируется создать поезд «Молотов» и установить памятник «Эвакуация», который станет символом побратимских связей Перми и Санкт-Петербурга.