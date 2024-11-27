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В Пермском крае расширят льготы на земельный налог

ПЕРМЬ, 26 ноября, ФедералПресс. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил главам муниципалитетов региона расширить льготы на земельный налог для многодетных семей. Глава региона рассказал об этом, отвечая на вопрос жительницы поселка Новоильинский (Нытвенский округ) во время прямого эфира. От женщины поступил вопрос, почему соответствующая льгота распространяется лишь на родителей, а детям из многодетных семей этот налог продолжает начисляться.

«В ряде территорий этот налог сохраняется. Мне кажется, это совершенно неправильно и необоснованно», — рассказал Махонин во время прямой линии.

Дело в том, что налоговые льготы на земельный налог на федеральном уровне предусмотрены только для родителей, а их расширение устанавливается на уровне муниципалитетов.

В связи с этим губернатор поручил главам территорий внести изменения в местные нормативно-правовые акты. Льготу для детей из многодетных семей планируется ввести с налогового периода 2024 года. Срок уплаты по ней будет 1 декабря 2025 года.

Напомним, в ходе этого же прямого эфира губернатор анонсировал инициативы по случаю празднования в Прикамье 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В частности, в следующем году планируется создать поезд «Молотов» и установить памятник «Эвакуация», который станет символом побратимских связей Перми и Санкт-Петербурга.

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