В Башкирии студенты-целевики смогут получать денежную выплату. Речь идет об обучающихся на очном отделении в высших и средних учебных заведениях по направлению «Образование и педагогическая наука». Соответствующий указ Главы республики Радия Хабирова опубликован на портале правовой информации РБ.