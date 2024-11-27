В Башкирии студенты-целевики смогут получать денежную выплату

«В целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки граждан, заключивших договор о целевом обучении по очной форме обучения, постановляю установить с 1 сентября 2024 года ежемесячную денежную выплату в целях дальнейшего трудоустройства в муниципальную или государственную образовательную организацию республики», — говорится в документе.
Размер выплат для студентов вузов составит:
— для 1 курса не менее 5 тысяч рублей;
— для 2 курса не менее 7 тысяч рублей;
— для 3−4 курса не менее 10 тысяч рублей.
Выплаты для студентов колледжей составят:
— для 1 курса не менее 2 тысяч рублей;
— для 2 курса не менее 2,7 тысячи рублей;
— для 3−4 курса не менее 3,9 тысячи рублей.
Министерству образования и науки республики, а также администрациям муниципалитетов поручено разработать порядок выплаты дополнительной меры социальной поддержки студентам-целевикам.
Определение источников финансирования, а также утверждение порядка предоставления и распределения субсидий из регионального бюджета в адрес муниципалитетов возложено на правительство РБ.
Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2024 года.