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В Башкирии студенты-целевики смогут получать денежную выплату

В Башкирии студенты-целевики смогут получать денежную выплату. Речь идет об обучающихся на очном отделении в высших и средних учебных заведениях по направлению «Образование и педагогическая наука». Соответствующий указ Главы республики Радия Хабирова опубликован на портале правовой информации РБ.

Источник: Башинформ

«В целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки граждан, заключивших договор о целевом обучении по очной форме обучения, постановляю установить с 1 сентября 2024 года ежемесячную денежную выплату в целях дальнейшего трудоустройства в муниципальную или государственную образовательную организацию республики», — говорится в документе.

Размер выплат для студентов вузов составит:

— для 1 курса не менее 5 тысяч рублей;

— для 2 курса не менее 7 тысяч рублей;

— для 3−4 курса не менее 10 тысяч рублей.

Выплаты для студентов колледжей составят:

— для 1 курса не менее 2 тысяч рублей;

— для 2 курса не менее 2,7 тысячи рублей;

— для 3−4 курса не менее 3,9 тысячи рублей.

Министерству образования и науки республики, а также администрациям муниципалитетов поручено разработать порядок выплаты дополнительной меры социальной поддержки студентам-целевикам.

Определение источников финансирования, а также утверждение порядка предоставления и распределения субсидий из регионального бюджета в адрес муниципалитетов возложено на правительство РБ.

Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2024 года.

экономика
образование