Арбитражный суд Приангарья признал правоту штрафов ИЭСК

В первой половине ноября УФАС наложило на ИЭСК 15 штрафов на общую сумму в шесть миллионов рублей. Поводом для финансового взыскания стали нарушение порядка технологического присоединения частных жилых домов в посёлке Патроны и селе Урик и коммерческого нежилого помещения на улице Баррикад в Иркутске, необоснованный размер платы за техприсоединение в Мегете (здесь работала Братская электросетевая компания) и прочие подобные нарушения.