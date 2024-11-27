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Арбитражный суд Приангарья признал правоту штрафов ИЭСК

Иркутское управление Федеральной антимонопольной службы правильно наложило штрафы на сумму шесть миллионов рублей на Иркутскую электросетевую компанию. Такое решение принял Арбитражный суд Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба УФАС.

Источник: Яндекс-карты

В первой половине ноября УФАС наложило на ИЭСК 15 штрафов на общую сумму в шесть миллионов рублей. Поводом для финансового взыскания стали нарушение порядка технологического присоединения частных жилых домов в посёлке Патроны и селе Урик и коммерческого нежилого помещения на улице Баррикад в Иркутске, необоснованный размер платы за техприсоединение в Мегете (здесь работала Братская электросетевая компания) и прочие подобные нарушения.

Арбитражный суд Иркутской области признал четыре постановления в адрес ИЭСК и одно — в адрес БЭСК обоснованными. Жалобы на остальные постановления рассматриваются.