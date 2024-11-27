Работодателя наказали за нарушение закона о трудоустройстве в Волжском

Установлено, что бывший сотрудник администрации Волжского был принят на работу в коммерческую организацию. Однако его прежнему работодателю не сообщили об этом. В соответствии с законодательством, компания должна была предоставить эти сведения в течение 10 дней с момента заключения договора.
В этой связи в отношении юридического лица и его руководителя возбудили административные дела, сообщили в прокуратуре региона. Суд назначил должностному лицу штраф в размере 20 тыс. рублей, а организации — 50 тыс. рублей.