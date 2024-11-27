В Казахстане более 12,8 тысячи человек получили социальную выплату за вредные условия труда

Напомним, что специальная социальная выплата введена в Казахстане с 1 января 2024 года. Основными условиями для её получения являются достижение 55-летнего возраста, наличие профессиональных пенсионных отчислений в ЕНПФ не менее семи лет и уход с работы с вредными условиями труда. Работники могут перейти на менее опасные виды деятельности и получать как зарплату, так и выплату, либо выйти на отдых до пенсионного возраста.