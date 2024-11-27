В Казахстане более 12,8 тысячи человек получили социальную выплату за вредные условия труда

Всего с начала года за назначением ССВ обратились 13 673 человека. Из них 3 151 человек подали заявки на выплату из двух источников — республиканского бюджета и Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). Выплаты уже назначены 3 037 получателям. На выплаты из четырёх источников (республиканский бюджет, ЕНПФ, работодатель и страховая компания) подали заявки 10 522 человека, из которых одобрение получили 9 798.
Отказано в выплате было 368 заявителям из-за несоответствия условиям программы. Ещё 351 человек находится в ожидании оформления аннуитета со страховой компанией, а 119 человек не ответили на уведомления.
Наибольшее количество обращений поступило из Карагандинской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областей. В Карагандинской области подано 538 заявок на выплаты из двух источников и 1 835 — из четырёх. В Костанайской эти цифры составили 340 и 1 151 соответственно, в Восточно-Казахстанской — 283 и 1 173.
Напомним, что специальная социальная выплата введена в Казахстане с 1 января 2024 года. Основными условиями для её получения являются достижение 55-летнего возраста, наличие профессиональных пенсионных отчислений в ЕНПФ не менее семи лет и уход с работы с вредными условиями труда. Работники могут перейти на менее опасные виды деятельности и получать как зарплату, так и выплату, либо выйти на отдых до пенсионного возраста.
Средний размер ССВ составляет более 208 тысяч тенге, однако точная сумма зависит от накоплений в ЕНПФ. По данным фонда, в 2024 году на выплаты могут претендовать более 37 тысяч работников.
Специальная социальная выплата предусмотрена для профессий, включённых в перечень вредных видов деятельности, насчитывающий более 2,3 тысячи позиций. Программа охватывает 17 отраслей экономики, включая горнодобывающую и обрабатывающую промышленность.