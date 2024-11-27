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В Казахстане более 12,8 тысячи человек получили социальную выплату за вредные условия труда

На 25 ноября 2024 года специальная социальная выплата (ССВ) для работников, долгое время трудившихся во вредных условиях, была назначена 12 835 гражданам Казахстана, сообщает El.kz со ссылкой на Минтруда РК.

Источник: EL.kz

Всего с начала года за назначением ССВ обратились 13 673 человека. Из них 3 151 человек подали заявки на выплату из двух источников — республиканского бюджета и Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). Выплаты уже назначены 3 037 получателям. На выплаты из четырёх источников (республиканский бюджет, ЕНПФ, работодатель и страховая компания) подали заявки 10 522 человека, из которых одобрение получили 9 798.

Отказано в выплате было 368 заявителям из-за несоответствия условиям программы. Ещё 351 человек находится в ожидании оформления аннуитета со страховой компанией, а 119 человек не ответили на уведомления.

Наибольшее количество обращений поступило из Карагандинской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областей. В Карагандинской области подано 538 заявок на выплаты из двух источников и 1 835 — из четырёх. В Костанайской эти цифры составили 340 и 1 151 соответственно, в Восточно-Казахстанской — 283 и 1 173.

Напомним, что специальная социальная выплата введена в Казахстане с 1 января 2024 года. Основными условиями для её получения являются достижение 55-летнего возраста, наличие профессиональных пенсионных отчислений в ЕНПФ не менее семи лет и уход с работы с вредными условиями труда. Работники могут перейти на менее опасные виды деятельности и получать как зарплату, так и выплату, либо выйти на отдых до пенсионного возраста.

Средний размер ССВ составляет более 208 тысяч тенге, однако точная сумма зависит от накоплений в ЕНПФ. По данным фонда, в 2024 году на выплаты могут претендовать более 37 тысяч работников.

Специальная социальная выплата предусмотрена для профессий, включённых в перечень вредных видов деятельности, насчитывающий более 2,3 тысячи позиций. Программа охватывает 17 отраслей экономики, включая горнодобывающую и обрабатывающую промышленность.

экономика
занятость