В мэрии Екатеринбурга утвердили проект межевания участка территории в границах улиц 8 Марта — Щорса — Степана Разина. Это заброшенный бизнес-центр. По сведениям из приложения к постановлению, площадь земли для застройки — более 3,3 тыс. кв. м. А вид разрешенного использования земельного участка — строительство торгового центра.
Власти Екатеринбурга разрешили достроить вторую очередь «Мегаполиса»
Недостроенное здание возле автовокзала в Екатеринбурге отдают для второй очереди ТЦ «Мегаполиса». Соответствующее постановление появилось на сайте городской администрации.