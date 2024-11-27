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Власти Екатеринбурга разрешили достроить вторую очередь «Мегаполиса»

Недостроенное здание возле автовокзала в Екатеринбурге отдают для второй очереди ТЦ «Мегаполиса». Соответствующее постановление появилось на сайте городской администрации.

В мэрии Екатеринбурга утвердили проект межевания участка территории в границах улиц 8 Марта — Щорса — Степана Разина. Это заброшенный бизнес-центр. По сведениям из приложения к постановлению, площадь земли для застройки — более 3,3 тыс. кв. м. А вид разрешенного использования земельного участка — строительство торгового центра.

строительство