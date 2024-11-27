Власти Екатеринбурга разрешили достроить вторую очередь «Мегаполиса»

В мэрии Екатеринбурга утвердили проект межевания участка территории в границах улиц 8 Марта — Щорса — Степана Разина. Это заброшенный бизнес-центр. По сведениям из приложения к постановлению, площадь земли для застройки — более 3,3 тыс. кв. м. А вид разрешенного использования земельного участка — строительство торгового центра.