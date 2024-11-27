Омичам рассказали о необычных вакансиях в регионе за ноябрь

Аналитики российского онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru проанализировали предложения о работе за ноябрь и назвали самые необычные в Омской области.
Среди них оказалась вакансия специалиста по разработке цифровых двойников. Он должен моделировать и калибровать виртуальные копии производственного процесса. Для этого соискателю нужно иметь высшее техническое образование и быть опытным пользователем специализированных ПО.
Ещё одна необычная вакансия — сервисмен в хоккейной академии. Это человек, который должен затачивать коньки на специальном станке и фиксировать их на ботинках. Ему придётся и заниматься ремонтом коньков и хоккейной экипировки. Чтобы занять должность, человек должен быть опытным и знать устройство и кинематические схемы заточных станков.
Следующая необычная вакансия — serm-специалист. Эксперт в сфере интернет-маркетинга будет разрабатывать и реализовывать стратегии по улучшению общественного мнения о компаниях-клиентах. Для этого ему нужно проводить мониторинг онлайн-упоминаний, анализировать отзывы, делать и публиковать позитивный контент. Специалист должен понимать принципы работы форумов, блогов и интернет-карт.