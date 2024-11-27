Омичам рассказали о необычных вакансиях в регионе за ноябрь

Ещё одна необычная вакансия — сервисмен в хоккейной академии. Это человек, который должен затачивать коньки на специальном станке и фиксировать их на ботинках. Ему придётся и заниматься ремонтом коньков и хоккейной экипировки. Чтобы занять должность, человек должен быть опытным и знать устройство и кинематические схемы заточных станков.