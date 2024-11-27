Содержимое туалетов бизнес-центра разлетелось по дворам Владивостока

Напоминаем, суть противостояния — юридические лица должны самостоятельно заключать договоры на вывоз отходов своего предприятия, но многие предпочитают пользоваться мусорными контейнерами, предназначенными для нужд жилого фонда. На придомовые площадки накопления ТБО представители бизнеса часто складируют разный негабаритный мусор, который подрядчик Приморского экологического оператора не забирает или забирает только после обработки дворником (например, картонные коробки надо сложить аккуратными стопками и перевязать). Дворников же на все дворы традиционно не хватает.
На сей раз на безответственный бизнес жалуются жители улицы Енисейской, а именно домов напротив бизнес-центра из трёх высотных башен. У бизнес-центра есть своя мусорная площадка, однако его сотрудники выносят мешки с мусором прямо на газон через дорогу напротив.
В мешках находится содержимое мусорных корзин из офисных туалетов, преимущественно туалетная бумага. Бездомные животные, птицы разрывают эти мешки, ветер разносит содержимое по округе. В использованной туалетной бумаге оказываются газоны, тротуары, детская площадка. Сейчас местные жители размышляют, в какую инстанцию целесообразнее обращаться по поводу несанкционированного складирования мусора на газоне.
Борьбу с мусором давно ведут и жители микрорайона Спутник, к которым на контейнерную площадку возле одноимённой железнодорожной платформы регулярно свозят отходы не только владельцы ближайших магазинов, но и жители соседних микрорайонов. Прокуратура уже признала свалку незаконной, а жители Спутника готовы платить за подворовый вывоз мусора, когда свалку ликвидируют. Но помойку так и не убрали, иногда она горит.