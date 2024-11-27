Содержимое туалетов бизнес-центра разлетелось по дворам Владивостока

Борьбу с мусором давно ведут и жители микрорайона Спутник, к которым на контейнерную площадку возле одноимённой железнодорожной платформы регулярно свозят отходы не только владельцы ближайших магазинов, но и жители соседних микрорайонов. Прокуратура уже признала свалку незаконной, а жители Спутника готовы платить за подворовый вывоз мусора, когда свалку ликвидируют. Но помойку так и не убрали, иногда она горит.