В Татарстане построят первый центр генетики и селекции

В Новошешминском районе Татарстана весной 2025 года стартует строительство молочного комплекса на две тысячи коров и селекционно-генетического центра. Об этом в программе «Муниципальный час» в Агентстве инвестиционного развития РТ под руководством Талии Минуллиной рассказал руководитель района Вячеслав Козлов.
Как подчеркнул Козлов, центр генетики и селекции будет первым в республике и вторым в России. Сейчас инвесторы — супруги Груссман — завершают разработку проекта строительства. В первую очередь комплекса будет вложено свыше 2,5 млрд рублей.