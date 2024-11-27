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В Татарстане построят первый центр генетики и селекции

Его строительство начнется весной следующего года.

Источник: Комсомольская правда

В Новошешминском районе Татарстана весной 2025 года стартует строительство молочного комплекса на две тысячи коров и селекционно-генетического центра. Об этом в программе «Муниципальный час» в Агентстве инвестиционного развития РТ под руководством Талии Минуллиной рассказал руководитель района Вячеслав Козлов.

Как подчеркнул Козлов, центр генетики и селекции будет первым в республике и вторым в России. Сейчас инвесторы — супруги Груссман — завершают разработку проекта строительства. В первую очередь комплекса будет вложено свыше 2,5 млрд рублей.

сельское хозяйство