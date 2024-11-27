В Татарстане построят первый центр генетики и селекции

В Новошешминском районе Татарстана весной 2025 года стартует строительство молочного комплекса на две тысячи коров и селекционно-генетического центра. Об этом в программе «Муниципальный час» в Агентстве инвестиционного развития РТ под руководством Талии Минуллиной рассказал руководитель района Вячеслав Козлов.