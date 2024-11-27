Руководителем Казанского авиазавода назначен Зуфар Миргалимов

До этого, два дня назад, свои посты покинули управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев и генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский. На их места пришли заместитель гендиректора ОАК по ГОЗ и управлению программами оперативно-тактической авиации Александр Бобрышев и генеральный директор ПАО «ОАК» Вадим Бадеха соответственно.