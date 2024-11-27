Инфляция в Казахстане снизилась в 2,5 раза — Нацбанк

Это по сравнению с пиковыми значениями февраля 2023 года, однако, текущий уровень далёк от плановых 5%.
«После продолжительного замедления инфляция ускорилась до 8,5% в октябре. Основной вклад в ускорение инфляции вносит инфляция платных услуг — 14,3%, на фоне проводимой программы “Тариф в обмен на инвестиции” и удорожания ряда рыночных услуг. Рост цен на непродовольственные товары также ускорился — 7,8% в условиях роста издержек производства и импортных цен».
В целом, динамика цен в текущем году соответствует прогнозу Национального регулятора. Это результат умеренно-жестких денежно-кредитных условий и антиинфляционных мер правительства. По итогам 2024 года инфляция ожидается в диапазоне 8−9%.
Отметили в Нацбанке и рост ВВП, за 9 месяцев 2024-го он вырос до 4% за счет роста во всех секторах экономики.
Затронули в Нацбанке и вопрос трансфертов из Нацфонда.
«Бюджет значительно опирается на трансферты из Национального фонда. Как результат — ненефтяной дефицит остается высоким. Напомню, что эта важная для Казахстана метрика сбалансированности государственных финансов. 3 В текущем году объем прямых трансфертов из Нацфонда составит 5,6 трлн тенге, а общее изъятие средств превысит 6 трлн тенге».
В результате изъятия превышают поступления. И этот серьезный проинфляционный фактор не дает возможности быстрее смягчать монетарную политику, делать базовую ставку ниже, а значит и ставку по кредитам банков, в том числе для бизнеса.
Национальный Банк будет принимать обоснованные и сбалансированные решения для достижения цели по инфляции в 5%.