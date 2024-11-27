Горадминистрация Ростова выставила на продажу три помещения и автомобиль

Первый лот — нежилой двухэтажный дом по пр. Шолохова, 8а площадью почти 390 кв. м., в котором расположен офис компании «ЭкоЭнерго». Начальная цена объекта — 17,4 млн руб. Пятиэтажное здание на пр. Сельмаш, д. 7а площадью 316 кв. м., в котором расположена библиотека им. Ломоносова выставлено на аукцион с начальной ценой 10,7 млн руб.