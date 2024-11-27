Власти Ростова объяснили причину взятия бюджетных кредитов на 1,5 млрд рублей

— Проектами контрактов, которые предоставлены на закупку по кредитам, прописаны такие условия, которые нам позволяют сделать выборку кредитов по фактической потребности. Тем более этот год завершается. И мы буквально ежедневно учитываем поступление доходов, считаем данные главных распорядителей по исполнению бюджета. И с учетом ожидаемого исполнения и поступления доходов мы надеемся, что у нас средняя выборка будет около одного миллиарда рублей. Оформляем полтора миллиарда рублей, потому что данная сумма находится в заключенных контрактах. Мы не можем не обеспечить контракты.