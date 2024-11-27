Власти Ростова объяснили причину взятия бюджетных кредитов на 1,5 млрд рублей

В администрации Ростова намерены взять два кредита по 800 и 700 млн рублей для покрытия дефицита бюджета города в 2024 году. О том, зачем нужны эти заимствования, на брифинге рассказала заместитель главы администрации города — начальник муниципального казначейства Татьяна Асатрян.
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА СОКРАТИЛИ ДО 1,5 МЛРД РУБЛЕЙ.
— Бюджет города на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов был у нас принят 15 декабря 2023 года. Он тогда был утвержден с дефицитом, и на данный момент он составляет 2 миллиарда 871,8 миллионов рублей, — отметила Татьяна Асатрян.
Но, продолжила замглавы администрации, основной финансовый документ донской столицы принимался при одних условиях, а сейчас они другие. В частности, из-за увеличения ставки рефинансирования Центробанка России значительно возросли процентные ставки по кредитам.
— Поэтому в администрации была проведена взвешенная долговая политика. И мы, понимая, что нагрузка на бюджет будет большая за счет повышения ставки, провели оптимизацию расходов. Доходы, которые были дополнительно получены, были нами направлены на уменьшение дефицита. И на данный момент дефицит снижен до 1 миллиарда 500 миллионов рублей.
И, чтобы покрыть этот дефицит, продолжила начальник муниципального казначейства, власти Ростова объявили закупку в два кредитных лота — по 800 и 700 миллионов рублей.
БУДУТ БРАТЬ ПО ФАКТИЧЕСКИМ ПОТРЕБНОСТЯМ.
— Проектами контрактов, которые предоставлены на закупку по кредитам, прописаны такие условия, которые нам позволяют сделать выборку кредитов по фактической потребности. Тем более этот год завершается. И мы буквально ежедневно учитываем поступление доходов, считаем данные главных распорядителей по исполнению бюджета. И с учетом ожидаемого исполнения и поступления доходов мы надеемся, что у нас средняя выборка будет около одного миллиарда рублей. Оформляем полтора миллиарда рублей, потому что данная сумма находится в заключенных контрактах. Мы не можем не обеспечить контракты.
В администрации города намерены сэкономить на выплате процентов по кредитам за счет досрочного их погашения.
Также Татьяна Асатрян пояснила, что в 2024 году администрацией города все взятые на себя обязательства будут исполнены в полном объеме.
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ БЮДЖЕТ БУДЕТ ПРОФИЦИТНЫМ.
При этом в следующем, 2025 году администрация Ростова не собирается прибегать к коммерческим кредитам на погашение дефицита бюджета, сообщала замглавы города. Отметим, что ранее врио губернатора области Юрий Слюсарь подчеркнул, что в донском регионе из-за высоких процентных ставок коммерческие кредиты власти ближайшие три года брать не будут.
— Предвидя это, нами был сформирован проект бюджета города на 2025 года, а также плановый период 2026—2027 годов. Его мы представили на рассмотрение в Ростовскую-на-Дону городскую Думу. В нем нет дефицита и даже заложен профицит в 221 миллион рублей.
При этом это пока только предварительная цифра по профициту, с учетом прогноза она еще будет корректироваться.
БЮДЖЕТ ОСТАНЕТСЯ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ.
Город продолжит развиваться. Бюджет останется социально ориентированным.
— Мы предусмотрели все первоочередные расходы с учетом изменений, повышения зарплаты в учреждениях, МРОТа, повышения коммунальных расходов. Также предусмотрели строительство переходящих объектов, потому что они заложены в контрактах, в соглашениях, в обязательствах. В зависимости от того, какой прогноз будет по доходам, тогда будут рассматриваться вопросы увеличения расходов на развитие города.