Аэропорт в Хабаровском крае переехал в обновлённое здание

Аэропорт Нелькана Аяно-Майского района переехал в обновлённое здание, оно приняло первых пассажиров, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Здание не новое, но после ремонта оно стало более приспособленным для пассажиров. Здесь теперь есть все условия, чтобы ждать отправки своего рейса.
— В зале ожидания установлены радиаторы отопления, чтобы зимой, когда столбики термометров на улице могут опуститься до минус 45−50 градусов, в здании было тепло, — рассказала глава Нелькана Наталья Петухова. — Комфортнее стало и сотрудникам аэропорта, им больше нужно не нужно кутаться в теплую одежду, включать обогреватели, как это было в прежнем здании. Старое пришло в такое ветхое состояние, что находиться там особенно в холодное время года было просто невозможно. В обновленном помещении размещено оборудование для взвешивания багажа и ручной клади, обустроена касса для продажи билетов, появилась необходимая мебель для пассажиров и встречающих.
Регистрация пассажиров на рейс тоже осуществляется теперь в теплом помещении. Со временем здесь же планируют проводить досмотр пассажиров, багажа и ручной клади.
Переезд в другое здание стал возможен после того, как местные жители обратились к губернатору края Дмитрию Демешину во время его командировки в Нелькан в начале октября, рассказав о бедственном положении аэропорта. Глава региона дал поручение проблему решить. И она решена.