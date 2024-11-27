Аэропорт в Хабаровском крае переехал в обновлённое здание

— В зале ожидания установлены радиаторы отопления, чтобы зимой, когда столбики термометров на улице могут опуститься до минус 45−50 градусов, в здании было тепло, — рассказала глава Нелькана Наталья Петухова. — Комфортнее стало и сотрудникам аэропорта, им больше нужно не нужно кутаться в теплую одежду, включать обогреватели, как это было в прежнем здании. Старое пришло в такое ветхое состояние, что находиться там особенно в холодное время года было просто невозможно. В обновленном помещении размещено оборудование для взвешивания багажа и ручной клади, обустроена касса для продажи билетов, появилась необходимая мебель для пассажиров и встречающих.

