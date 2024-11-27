Проект реконструкции Западного Обхода Краснодара продлили до 2027 года

Работы начнутся с реконструкции автодороги Западный подъезд на участке 16+658 — км 17+218 протяженностью 500 м, планируемого к завершению в 2025 году. Второй — от 17+218 до 20+375 (3,4 км) и третий участки (4,8 км) от 12+295 до 16+658 — будут реализованы в 2026—2027 годах.
Общая протяженность реконструируемых трасс составит 8,89 км с шестью полосами движения, тротуарами и велодорожками. Общая протяженность обновленных участков составит 8,89 км. Работы предложили включить в план развития дорожной сети на 2025−2035 годы.
Проектная документация уже одобрена госэкспертизой. Финансирование предполагается за счет краевого и городского бюджетов, однако окончательная стоимость будет определена после уточнения лимитов ассигнований. Начало работ зависит от оформления земельной документации и выделения необходимых средств.