Проект реконструкции Западного Обхода Краснодара продлили до 2027 года

Работы начнутся с реконструкции автодороги Западный подъезд на участке 16+658 — км 17+218 протяженностью 500 м, планируемого к завершению в 2025 году. Второй — от 17+218 до 20+375 (3,4 км) и третий участки (4,8 км) от 12+295 до 16+658 — будут реализованы в 2026—2027 годах.