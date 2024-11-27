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Проект реконструкции Западного Обхода Краснодара продлили до 2027 года

Реконструкция Западного обхода Краснодара, которая затронет три ключевых участка, продлится до 2027 года. Об этом сообщает «Ведомости Юг» со ссылкой на мэрию.

Источник: пресс-служба администрации Краснодара

Работы начнутся с реконструкции автодороги Западный подъезд на участке 16+658 — км 17+218 протяженностью 500 м, планируемого к завершению в 2025 году. Второй — от 17+218 до 20+375 (3,4 км) и третий участки (4,8 км) от 12+295 до 16+658 — будут реализованы в 2026—2027 годах.

Общая протяженность реконструируемых трасс составит 8,89 км с шестью полосами движения, тротуарами и велодорожками. Общая протяженность обновленных участков составит 8,89 км. Работы предложили включить в план развития дорожной сети на 2025−2035 годы.

Проектная документация уже одобрена госэкспертизой. Финансирование предполагается за счет краевого и городского бюджетов, однако окончательная стоимость будет определена после уточнения лимитов ассигнований. Начало работ зависит от оформления земельной документации и выделения необходимых средств.