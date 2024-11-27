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Доллар подорожал в обменниках крупнейших городов Казахстана

Доллар дорожает в Астане, Алматы и Шымкенте. За два дня его стоимость увеличилась на несколько тенге в пунктах обмена валюты, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: Baigenews

Сейчас в столице, как следует из данных сервиса kurs.kz, обменные пункты покупают доллар по 500−501,5 тенге, а продают по 504−506.

В Алматы обменники приобретают эту валюту по 499−504 тенге и предлагают по 503−508 тенге.

Шымкентские пункты обмена валюты покупают американский доллар по 502,5−503 тенге, продажа ― 504,5−505 тенге.

Два дня назад доллар торговался в этих городах дешевле, с цифрами можно ознакомиться по ссылке. По-прежнему дороже всего он в Семее, где обменники продают его по 507−508 тенге.

экономика
валюта