Плата за коммунальные услуги в Нижегородской области изменится с 1 июля 2025 года

Плановое ежегодное изменение платы за коммунальные услуги произойдет с 1 июля 2025 года, сообщили в Региональной службе по тарифам (РТС) Нижегородской области.
Как отметили в РСТ, в первом полугодии тарифы не изменятся.
Средний индекс роста платы граждан за коммунальные услуги в субъектах РФ на 2025 год, утвержденный Правительством РФ, для Нижегородской области составит +11,9%.
«Это соответствует официальному прогнозу социально-экономического развития РФ на 2025 год, является средним показателем в стране и одним из самых низких среди крупных регионов РФ», — рассказали в РСТ.
Для сравнения: в Пермском крае коммуналка подорожает на 21,1%, в Челябинской области — на 18%, в Татарстане — на 17,5%, в Москве — на 15%, в Санкт-Петербурге — на 14,6%, в Самарской области — 13,2%.
«В 50 муниципальных образованиях Нижегородской области изменение платежа за коммунальные услуги будет одинаковым и не превысит +11,9%, — подчеркнули в РТС. — Единственным муниципалитетом с более интенсивным ростом является г. о. Первомайский (+21%). Заявленный рост был инициирован депутатами муниципалитета и стал возможен с учетом нового акта правительства РФ о дополнительном учете в тарифах расходов на эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, построенных за счет бюджета».
Сейчас предложение г. о. Первомайский проходит согласование в центральном аппарате Федеральной антимонопольной службы (г. Москва).
Ранее сообщалось, что тариф на капремонт изменится в Нижегородской области с 1 июля.