Плата за коммунальные услуги в Нижегородской области изменится с 1 июля 2025 года

«В 50 муниципальных образованиях Нижегородской области изменение платежа за коммунальные услуги будет одинаковым и не превысит +11,9%, — подчеркнули в РТС. — Единственным муниципалитетом с более интенсивным ростом является г. о. Первомайский (+21%). Заявленный рост был инициирован депутатами муниципалитета и стал возможен с учетом нового акта правительства РФ о дополнительном учете в тарифах расходов на эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, построенных за счет бюджета».