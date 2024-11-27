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На капремонт больницы в воронежских Семилуках выделяют 50,6 млн рублей

Министерство строительства Воронежской области объявило аукцион по выбору подрядчика для капитального ремонта БУЗ ВО «Семилукская районная больница имени А. В. Гончарова» в райцентре Семилуки.

Источник: Reuters

Начальная цена контракта составляет 50,6 млн руб. Источник финансирования — областной бюджет. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Согласно материалам закупки, подрядчику необходимо обновить системы водоснабжения и водоотведения, вентиляции, отопления, электроснабжения, систему пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, выполнить отделочные работы.

Исполнить условия контракта нужно до 28 февраля 2026 года. Гарантия на работы составит 60 месяцев.

Заявки на участие в торгах принимаются до 3 декабря, итоги подведут 5 декабря.

В середине ноября региональный минстрой заключил с местным ООО «Воронежеврострой» контракт на строительство поликлиники в райцентре Панино за 445,5 млн руб. В Воронеже компания известна срывом сроков работ при возведении поликлиники на улице 20-летия Октября.

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