На капремонт больницы в воронежских Семилуках выделяют 50,6 млн рублей

В середине ноября региональный минстрой заключил с местным ООО «Воронежеврострой» контракт на строительство поликлиники в райцентре Панино за 445,5 млн руб. В Воронеже компания известна срывом сроков работ при возведении поликлиники на улице 20-летия Октября.