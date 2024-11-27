Доля дольщиков. Когда в Хабаровске исчезнут все долгострои

— В 2014 году мы с супругой заключили договор и стали участниками долевого строительства. В 2017 году, когда дом не сдали в срок, узнали, что у застройщика есть проблемы. Там расследовались уголовные дела о мошенничестве в отношении директора. Стала появляться информация, что деньги дольщиков растрачены, — вспоминает собеседник. — В эти дома вложились мои друзья, знакомые. Знаю семьи, где люди продали две-три другие квартиры в Хабаровске, чтобы купить новые, а остались ни с чем. Уже много лет они вынуждены снимать жилье, тратить на это большие деньги. Я в этой ситуации оказался менее ущемлен, поскольку у меня есть служебная квартира, и сейчас мы с семьей живем там.