Доля дольщиков. Когда в Хабаровске исчезнут все долгострои

Проблема обманутых дольщиков еще несколько лет назад остро стояла по всей стране. Тысячи людей, которые когда-то вложились в строительство недвижимости, остались и без денег, и без квартир. Сейчас ситуация значительно улучшилась. Проблемных объектов, как их принято называть в официальных документах, становится все меньше. И каждый на особом контроле властей и Генеральной прокуратуры РФ. Но тем, кто все еще ждет свои квартиры или хотя бы денежную компенсацию, от этого не легче. В каждом таком доме сотни личных трагедий.
Строили, строили и наконец…
На прошлой неделе в Хабаровске сдали очередной долгострой, который ждали десять лет. Многоквартирный дом на улице Салтыкова-Щедрина в 2014 году начало строить ООО «Диалог». Дольщикам обещали, что в 2017 году они въедут в новые квартиры, но этого так и не произошло. Сроки сдвигались несколько раз. Очередным стал четвертый квартал 2020 года, но завершить строительство к этому времени вновь не удалось ввиду банкротства застройщика, дом включили в Единый реестр проблемных объектов.
По требованию генпрокуратуры в 2021 году власти края заключили соглашение с Фондом развития территорий о выделении дополнительного финансирования для завершения строительства. Прокуратура региона контролировала ход работ. Такая совместная работа дала свои плоды. Дом ввели в эксплуатацию. Защищены права 315 участников долевого строительства.
В этом месте практически одновременно начинали возводить сразу два здания. Одно двухсекционное на 295 квартир, его строительство как раз и завершили. Второй дом трехсекционный на 550 квартир, там сейчас устанавливают окна и балконные двери. Оба были включены в Атлас проблемных объектов края, созданный по поручению губернатора региона Дмитрия Демешина.
Дом есть, ключей нет
Достроить дом и сдать в эксплуатацию — это одно. А вот заселить туда людей — совсем другое. Будущим жильцам двухсекционки на Салтыкова-Щедрина пока рано начинать планировать переезд. Сейчас специализированная компания проводит обмеры жилых помещений. Завершить эту работу планируют до конца недели. А в декабре людям обещают выдать ключи от квартир.
Тем временем будущие жители трехсекционного здания наблюдают за соседями и ждут, когда же и им сообщат радостные новости. По бумагам закончить строительство должны до конца декабря текущего года. А как будет на деле?
Один из обманутых дольщиков, который попросил не указывать его имя, рассказал «АиФ-Дальинформ», что за эти десять лет многие товарищи по несчастью успели познакомиться и даже создать общие чаты, где вместе пытались решить проблему. Правда, сейчас их почему-то удалили. Хотя радоваться пока рано.
— В 2014 году мы с супругой заключили договор и стали участниками долевого строительства. В 2017 году, когда дом не сдали в срок, узнали, что у застройщика есть проблемы. Там расследовались уголовные дела о мошенничестве в отношении директора. Стала появляться информация, что деньги дольщиков растрачены, — вспоминает собеседник. — В эти дома вложились мои друзья, знакомые. Знаю семьи, где люди продали две-три другие квартиры в Хабаровске, чтобы купить новые, а остались ни с чем. Уже много лет они вынуждены снимать жилье, тратить на это большие деньги. Я в этой ситуации оказался менее ущемлен, поскольку у меня есть служебная квартира, и сейчас мы с семьей живем там.
Дольщики все эти годы не сидели сложа руки. Они боролись за свои права, писали заявления, подавали иски в суд и даже устраивали пикеты и демонстрации. Когда процесс, наконец, сдвинулся с мертвой точки, постоянно следили за ходом строительства через сайт и даже приезжали на объект, чтобы со стороны понаблюдать, как, наконец, начало расти здание.
Процесс идет, и, кажется, на этот раз стройка все-таки завершится в срок. Но быстрого заселения собеседник редакции не ждет. Ставит на то, что ключи вручат не раньше марта 2025 года.
Без помощи никак
По информации Генеральной прокуратуры ДФО, за последние годы число обманутых дольщиков в макрорегионе сократилось значительно. Если на 1 января 2020 года в Едином реестре проблемных объектов значилось 102 проблемных объекта, а свои квартиры ждали 6,2 тысячи граждан, то на 25 ноября 2024-го осталось всего пять домов, на квартиры в которых рассчитывали 1089 человек. И все они в Хабаровском крае.
— Активная работа по этому вопросу шла, наверное, на протяжении последних пяти лет. И постепенно количество обманутых дольщиков снижалось. Мы понуждали органы власти регионов разрабатывать механизмы защиты прав этих граждан. Где-то, как, допустим, в Якутии, рекомендовали внести изменения в региональное законодательство, которое бы позволило выделить денежные средства из регионального бюджета на компенсацию для защиты нарушенных прав. Где-то проводили круглые столы, помогали найти новых застройщиков, которые были бы готовы осуществлять строительство, — говорит прокурор отдела по надзору за исполнением федерального законодательства, оперативно-разыскной и процессуальной деятельностью управления Генпрокуратуры по ДФО Иван Чебунин.
Нынешний губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин на прошлой своей должности заместителя генерального прокурора РФ уделял много внимания решению вопросов обманутых дольщиков. По иронии судьбы возглавить ему пришлось именно тот субъект, где полностью разобраться с проблемой еще не удалось. Поэтому теперь он продолжает эту работу уже в новом статусе. И, похоже, закончить начатое для него уже дело чести.
— Хабаровский край остается самым проблемным регионом Дальнего Востока по обманутым дольщикам. Мы не смогли полностью выполнить поручение президента и закрыть вопрос в этом году, — недавно резко высказался Демешин о проблеме в своих соцсетях и заверил, что власти региона ищут возможность сдать все дома и обеспечить людей долгожданным жильем.
Один из таких объектов — дом на улице Ленинградской. Получить квартиры там надеялись почти 500 дольщиков. На его достройку, по предварительным расчетам, нужно около двух миллиардов рублей. Правительство края собирается заручиться помощью Фонда развития территорий, чтобы все-таки достроить этот объект.