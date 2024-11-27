Ремонт бульвара Архитекторов в Омске окончат в 2025-м

Почему сроки сдачи объекта сдвинулись, насколько сегодня выполнены строительные работы и какие изменения произошли в схеме движения — в материале omsk.aif.ru.
Проезда нет
В редакцию обратились жители домов, расположенных вблизи с объектом, где ведутся работы. Люди признаются, что устали от постоянных пробок, дорожные заторы повсюду. Надеялись, что получат к Новому году подарок — доступное и качественное транспортное сообщение, но заградительные блоки не исчезают.
«Это затрудняет не только передвижение в центр города, но и доступ к близлежащим социальным объектам, — пишут омичи. — Мы не можем спокойно добраться до своих домов — перекрыты все проезды на основные магистрали, кроме ул. 70 лет Октября у магазина “Большой Магнит”. Выезд на пересечение с б. Архитекторов и ул. Крупской, который раньше служил одним из главных путей, теперь также закрыт. До этого проезд был около ТК “Тополиный”, но и там установили заградительные блоки».
В департаменте строительства нам сообщили, что подрядчику поставлена задача открыть движение на перекрёстке с ул. Крупской, а также линейный участок от пр. Комарова до ул. 70 лет Октября с запуском электротранспорта к концу ноября. Сегодня на участке идёт монтаж контактной сети, установили светофор у остановки «Поворотная». В режим регулирования его запустят в ночь с 29 на 30 ноября, в это же время откроется движение всех видов транспорта.
«Левого поворота с б. Архитекторов на ул. Степанца не будет. Есть альтернатива — проезд с пр. Комарова на ул. Степанца. С 2 декабря сотрудники ГИБДД и дептранспорта будут контролировать ситуацию и регулировать режимы работы светофоров на Левобережье», — пояснил директор департамента транспорта Вадим Кормилец.
«Рассматривается возможность открытия движения через ул. Крупской по б. Архитекторов с проездом по канализированному правому повороту по ул. Крупской в сторону моста им. 60-летия Победы», — рассказал директор департамента строительства администрации Омска Александр Маер.
Сегодня возобновлено прямое движение в обе стороны через перекрёсток б. Архитекторов — ул. Ватутина. Кроме того, открыто прямое сообщение через перекрёсток ул. Волгоградская — б. Архитекторов у ТЦ «Мега».
Неувязочка вышла
Напомним, генподрядчиком на объекте выступает ООО «СтройТраст», планировалось, что в декабре этого года компания завершит реконструкцию автодороги от ТЦ «Мега» до ул. Крупской, расширив её до 4−6 полос, построит сеть для троллейбусов и разворотную площадку для них, обустроит тротуары, велодорожки и ливнёвки, установит новое
освещение, остановки. На эти цели выделено 2 млрд руб. Но, как заявила директор департамента финансов Ольга Илютикова, предусмотренные средства из-за затянувшихся сроков перераспределят на следующий год.
«Это связано с возникшими неувязками в проекте. Добавились работы, которые не были предусмотрены ранее. Также возникло недофинансирование, работы подорожали, с подрядчиком будет заключено допсоглашение», — рассказал директор БУ «Управление капитального строительства» Алексей Суховеев.
Завершить работы на этот раз обещают в июле 2025 года, а ввести объект в эксплуатацию в августе. «На сегодня ремонт выполнен лишь на 50%», — сообщили в депстрое.