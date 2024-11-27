Ремонт бульвара Архитекторов в Омске окончат в 2025-м

«Это затрудняет не только передвижение в центр города, но и доступ к близлежащим социальным объектам, — пишут омичи. — Мы не можем спокойно добраться до своих домов — перекрыты все проезды на основные магистрали, кроме ул. 70 лет Октября у магазина “Большой Магнит”. Выезд на пересечение с б. Архитекторов и ул. Крупской, который раньше служил одним из главных путей, теперь также закрыт. До этого проезд был около ТК “Тополиный”, но и там установили заградительные блоки».