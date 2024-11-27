В Перми УК выплатила жильцу компенсацию за протечку фекалий из канализации

Житель Перми смог добиться от управляющей компании компенсации за протечку фекалий из общей канализации в его квартиру. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по Пермскому краю.
Сотрудники УК из-за продолжительного непогашения коммунального долга ограничили доступ жильца к системе водоотведения — организация установила заглушку и поставила во дворе дома индивидуальную туалетную кабинку. Но мужчина не спешил исполнять данные финансовые обязательства.
Поводом обращения в суд послужили нравственные страдания пермяка, который был вынужден длительное время ликвидировать затекание фекалий в ванную комнату из общедомовой канализации.
В суде мужчина доказывал, что его физическое и психическое здоровье было подорвано необходимостью круглосуточно проводить уборку в ванной комнате и санузле. Кроме того, в квартире было тяжело находиться из-за запаха, а невозможность помыться и постирать белье усложняла и без того нелегкую жизнь человека с ограниченными возможностями.
Суд встал на сторону пермяка и обязал УК выплатить мужчине 50 тысяч рублей. После ареста счетов управляющей компании решение суда было исполнено.