В Перми УК выплатила жильцу компенсацию за протечку фекалий из канализации

В суде мужчина доказывал, что его физическое и психическое здоровье было подорвано необходимостью круглосуточно проводить уборку в ванной комнате и санузле. Кроме того, в квартире было тяжело находиться из-за запаха, а невозможность помыться и постирать белье усложняла и без того нелегкую жизнь человека с ограниченными возможностями.