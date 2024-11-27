В Перми закрывается азиатский гастробар, попавший в список всероссийской премии

Как сообщила команда проекта на странице заведения в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), гастробар продолжит работу до 30 ноября. «Мы должны покинуть данное помещение», — поясняется в сообщении.
Уточняется также, что остальные три суши-бара «Нами» на ул. Газеты «Звезда», 44, Куйбышева, 96 и Пионерская, 12 продолжат работу в прежнем режиме.
Гастробар Nami Izakaya открылся на ул. Белинского, 6б в январе 2024 года. Заведение было отмечено в списке всероссийской ресторанной премии Wheretoeat как «Лучший ресторан Центрального федерального округа».