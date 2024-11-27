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Жители Свердловской области хотят зарабатывать больше

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 ноября, УралПолит.Ru. По сравнению с осенью прошлого года зарплатные ожидания жителей региона выросли на 15% и достигли в среднем 73,8 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Работы».

Источник: ТАСС

Самые высокие зарплатные ожидания оказались у московских соискателей. Жители столицы хотят получать в среднем 128,2 тысячи рублей в месяц. В топ-5 по этому показателю также вошли два региона УрФО: ЯНАО (2 место, 102,5 тысячи рублей) и ХМАО (4 место, 81,2 тысячи рублей).

В целом по России значительнее всего зарплатные предложения выросли у соискателей из сферы автосервисов (+28%). Если в 2023 году работники указывали в резюме сумму порядка 77,7 тысяч рублей, то осенью этого года она выросла до 99,3 тысяч рублей.

УралПолитRu ранее сообщал, что, по данным Свердловскстата, средняя зарплата в Свердловской области превысила 77 тысяч рублей. Это на 23,3% больше, чем годом ранее.