Жители Свердловской области хотят зарабатывать больше

В целом по России значительнее всего зарплатные предложения выросли у соискателей из сферы автосервисов (+28%). Если в 2023 году работники указывали в резюме сумму порядка 77,7 тысяч рублей, то осенью этого года она выросла до 99,3 тысяч рублей.