На Дону в многоэтажках заменят более 150 лифтов до конца года

«Только в прошлом году в рамках регпрограммы был выполнен капитальный ремонт 171 лифта в 66 донских многоквартирных домах. До конца текущего года планируется заменить 152 лифта в 62 домах. На эти цели выделено более 600 млн рублей средств областного бюджета», — рассказал исполняющий обязанности министра ЖКХ Сергей Орлов.