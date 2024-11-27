На Дону в многоэтажках заменят более 150 лифтов до конца года

Работы по ремонту крыш, фасадов, инженерных систем, а также замена лифтового оборудования, отработавшего свой нормативный срок службы, проводятся ежегодно в рамках реализации региональной программы по капитальному ремонту. Замена лифтового оборудования финансируется за счет ежемесячных взносов на капитальный ремонт с дополнительно выделяемыми средствами из областного бюджета.
За последние десять лет при поддержке Правительства Ростовской области были обновлены более 2500 лифтов на сумму свыше 1,5 млрд рублей.
«Только в прошлом году в рамках регпрограммы был выполнен капитальный ремонт 171 лифта в 66 донских многоквартирных домах. До конца текущего года планируется заменить 152 лифта в 62 домах. На эти цели выделено более 600 млн рублей средств областного бюджета», — рассказал исполняющий обязанности министра ЖКХ Сергей Орлов.