Завод по переработке гуара планируют построить в Краснодарском крае

В Краснодарском крае планируют построить завод по переработке гуаровых семян в камедь. Эксперты считают, что в России есть большой потенциал для выращивания этого растения. Гуар, или как его ещё называют, гороховое дерево применяется в нефтегазовой промышленности, пищевой индустрии и сельском хозяйстве.