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Завод по переработке гуара планируют построить в Краснодарском крае

Новый завод на Кубани будет перерабатывать гуар в камедь.

В Краснодарском крае планируют построить завод по переработке гуаровых семян в камедь. Эксперты считают, что в России есть большой потенциал для выращивания этого растения. Гуар, или как его ещё называют, гороховое дерево применяется в нефтегазовой промышленности, пищевой индустрии и сельском хозяйстве.

Полученная гуаровая камедь — ценное сырье, которое используется в различных отраслях. В нефтегазовой промышленности она применяется при восстановлении старых скважин и бурении новых. В пищевой индустрии гуаровая камедь используется как добавка Е412. В сельском хозяйстве она служит дополнительным питанием для растений.

«В 2014 году появились первые упоминания о создании в Краснодарском крае завода по переработке гуаровых семян в камедь. Сегодня такие намерения у владельцев земли сохраняются. Производен осмотр пригодных для гуара полей, приглашен консультант, пока что ведутся обсуждения», — сказал доктор сельскохозяйственных наук Михаил Волошин в интервью с РБК.

Сейчас гуар возделывается на небольшом участке в кубанской народной академии наук. Урожайность культуры в 2024 году составила 29 ц/га. Потенциальным инвестором завода выступает местная аграрная компания.

Эксперты считают, что строительство завода по переработке гуара в Краснодарском крае будет способствовать развитию АПК и импортозамещению.