Мажилис раскритиковал правительство за частые корректировки бюджета

«В течение этого года без участия парламента вы провели 9 корректировок республиканского бюджета, при этом одни и те же программы менялись несколько раз. Это свидетельствует о некачественном планировании и непрофессионализме. Разъясните, какие именно расходы вы сократили в рамках этих корректировок? И не будете ли вы снова просить депутатов о корректировке бюджета?» — недоумевает депутат.