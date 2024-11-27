Мажилис раскритиковал правительство за частые корректировки бюджета

Во время обсуждения поправок в бюджет на 2024−2026 годы депутат Ерлан Саиров обратился к вице-премьеру, министру национальной экономики Нурлану Байбазарову с вопросом о том, почему правительство так часто вносит корректировки в бюджет.
«В течение этого года без участия парламента вы провели 9 корректировок республиканского бюджета, при этом одни и те же программы менялись несколько раз. Это свидетельствует о некачественном планировании и непрофессионализме. Разъясните, какие именно расходы вы сократили в рамках этих корректировок? И не будете ли вы снова просить депутатов о корректировке бюджета?» — недоумевает депутат.
На это Нурлан Байбазаров ответил, что корректировки — это одно из полномочий правительства, и в текущем году было проведено не 9, а 10 корректировок. Он объяснил это необходимостью для развития экономики страны.
«Мы всегда прозрачно отчитываемся о целях корректировок. Если такие изменения будут, мы незамедлительно сообщаем депутатам. Например, во время паводков весной были дополнительные расходы, и мы начали сокращать расходы на форумы, мероприятия и командировки, чтобы перенаправить средства на искоренение последствий бедствия. Также были пересмотрены инвестиционные и инновационные проекты», — пояснил он.
Глава министерства национальной экономики добавил, что благодаря экономии в аграрном секторе удалось увеличить финансирование в три раза, а для решения «газового вопроса» было выделено 100 млрд тенге.
Однако спикер мажилиса Ерлан Кошанов продолжил критику.
«Вы говорите, что провели 10 корректировок бюджета, как будто это достижение. Но на самом деле это скорее минус вашей работы. Каждый месяц вы вносите изменения, что является признаком слабой подготовки. Это важно учесть», — заявил он.
Тем не менее по итогам обсуждения мажилис принял законопроект «О внесении изменений и дополнений в Закон РК “О республиканском бюджете на 2024−2026 годы”. Документ направлен в сенат.