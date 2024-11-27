Риэлтор рассказал, сколько стоят самые дорогие квартиры в Иркутске

И всё это только черновая отделка, сколько денег владельцы таких апартаментов отдадут за ремонт, страшно даже представить. Риэлтор также назвал самые «демократичные» цены на жильё премиум-класса: «всего» 183−196 тысяч. Для сравнения, по данным популярного сайта объявлений, квадратный метр в обычной иркутской новостройке с черновой отделкой стоит от 110 до 150 тысяч рублей.