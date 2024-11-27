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Риэлтор рассказал, сколько стоят самые дорогие квартиры в Иркутске

Также он назвал наиболее «демократичные» цены на жильё премиум-класса.

Источник: Сибдом

Иркутский риэлтор Иван Орлов подсчитал, сколько стоят самые дорогие квартиры в элитных жилых комплексах областного центра. Об этом рассказывает телеграм-канал «Редакция Иркутска».

По словам риэлтора, самым дорогим стал «Дом на Грязнова» — 4-этажка на 17 квартир с просторным двором в самом центре Иркутска. Квадратный метр такого жилья обойдётся покупателю в 380 тысяч рублей — в разы выше и так «бешеных» иркутских цен.

В топ также вошёл ЖК Corso — 7−8-этажки на улице Сурикова по 301 тысяче за квадратный метр. Замыкает тройку жилой комплекс «Бабр» — 6-этажка на Красного Восстания, 289 тысяч за «квадрат».

И всё это только черновая отделка, сколько денег владельцы таких апартаментов отдадут за ремонт, страшно даже представить. Риэлтор также назвал самые «демократичные» цены на жильё премиум-класса: «всего» 183−196 тысяч. Для сравнения, по данным популярного сайта объявлений, квадратный метр в обычной иркутской новостройке с черновой отделкой стоит от 110 до 150 тысяч рублей.

недвижимость