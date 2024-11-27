Договор о КРТ на Семафорной просят продлить еще на 2 года

В иске представители строительной компании отмечали, что договор предусматривал промежуточные этапы, одним из которых было предоставление инвестору земельных участков для строительства в срок не позднее 17 ноября 2022 года. Но сроки были нарушены, землю получилось передать только 30 августа 2023 года.