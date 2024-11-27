Договор о КРТ на Семафорной просят продлить еще на 2 года

С таким иском к мэрии краевой столицы в Арбитражный суд обратилась ООО «Финансово-строительная компания “Готика”». Действие заключенного договора истекает 17 августа 2025 года, строители просят продлить его еще на два года, до августа 2027 года.
«Готика» занимается развитием застроенной территории в Кировском районе, в районе домов № 421 и 432 на улице Семафорная. Всего планируется преобразить 9559 кв. метров площади.
В иске представители строительной компании отмечали, что договор предусматривал промежуточные этапы, одним из которых было предоставление инвестору земельных участков для строительства в срок не позднее 17 ноября 2022 года. Но сроки были нарушены, землю получилось передать только 30 августа 2023 года.
«В результате осуществление строительства в предусмотренный договором срок, то есть до 17 августа 2025 года, не представляется возможным», — настаивает истец.