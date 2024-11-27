В Краснодаре создадут первый в РФ технопарк радиоэлектронной промышленности

Госпожа Панаетова отметила, что территориальное развитие промышленности будет идти за счет формирования индустриально-промышленных парков и технопарков, оснащенных необходимой инфраструктурой. В городе планируют развивать существующие промпарки — «Краснодар», «Компрессорный», а также создавать новые — «ВБ Кубань», «Копанской», техно-парк «Северный».
Новые индустриальные парки планируют расположить на территориях восточной и северной промзон, в хуторе Копанской и станице Елизаветинской.
Крупнейшим объектом станет новый комплекс Wildberries, который войдет в состав Восточной промышленной зоны. Вторым по мощности объектом является логистический комплекс в хуторе Капанском. Также в хуторе Октябрьском планируется строительство логистического комплекса для технологического хранения товаров.