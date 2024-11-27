Строительство первого терминала аэропорта Левашово завершат до конца года

Напомним, что перестройка военного аэродрома в гражданский начались в 2021 году. Спустя чуть больше года была завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы. А теперь там появился новый одноэтажный аэровокзал. Его фасады выполнены из структурного остекления. От осадков и прямого солнца входные группы защищают прозрачные навесы.