Строительство первого терминала аэропорта Левашово завершат до конца года

Строительство первого терминала аэропорта Левашово, который возводят на месте бывшего военного аэродрома в Выборгском районе Петербурга, подходит к концу. Как рассказал архитектор Ингмар Витвицкий, работы по первой очереди должны завершить до конца 2024 года. Об этом пишет «Деловой Петербург».
Напомним, что перестройка военного аэродрома в гражданский начались в 2021 году. Спустя чуть больше года была завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы. А теперь там появился новый одноэтажный аэровокзал. Его фасады выполнены из структурного остекления. От осадков и прямого солнца входные группы защищают прозрачные навесы.
— Аэровокзал будет предназначен для внутренних рейсов авиакомпании «Газпром авиа». Пропускная способность объекта составит 250 человек в час, — добавили в издании.
Предполагается, что новый аэропорт сможет принимать самолеты Boeing 737 BBJ, Boeing 737−700, SSJ-100, Ту-134, Як-42, F-7X, F-8X, F-900, вертолеты Ми-8 и другие летательные аппараты.