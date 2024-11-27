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Строительство первого терминала аэропорта Левашово завершат до конца года

Пропускная способность нового объекта составит 250 человек в час.

Источник: «Ингмар Архитектурно-Cтроительное Бюро»

Строительство первого терминала аэропорта Левашово, который возводят на месте бывшего военного аэродрома в Выборгском районе Петербурга, подходит к концу. Как рассказал архитектор Ингмар Витвицкий, работы по первой очереди должны завершить до конца 2024 года. Об этом пишет «Деловой Петербург».

Напомним, что перестройка военного аэродрома в гражданский начались в 2021 году. Спустя чуть больше года была завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы. А теперь там появился новый одноэтажный аэровокзал. Его фасады выполнены из структурного остекления. От осадков и прямого солнца входные группы защищают прозрачные навесы.

— Аэровокзал будет предназначен для внутренних рейсов авиакомпании «Газпром авиа». Пропускная способность объекта составит 250 человек в час, — добавили в издании.

Предполагается, что новый аэропорт сможет принимать самолеты Boeing 737 BBJ, Boeing 737−700, SSJ-100, Ту-134, Як-42, F-7X, F-8X, F-900, вертолеты Ми-8 и другие летательные аппараты.

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