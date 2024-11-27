Спрос казахстанцев на рубли вырос до максимума с лета 2023 года

«В октябре 2024 года чистые продажи доллара обменниками составили 170,1 млрд тенге, это чуть-чуть больше, чем в сентябре, и номинально на 12% ниже, чем годом ранее. По евро нетто-продажи составили почти 18 млрд тенге, что в шесть раз больше, чем в сентябре, но довольно близко к показателям октября 2023 года или +11% номинально», — сообщили в DATA HUB.