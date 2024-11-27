Спрос казахстанцев на рубли вырос до максимума с лета 2023 года

«В прошлом месяце и октябре 2023 года казахстанцы, наоборот, от рублей избавлялись, а обменники, соответственно, приобретали — с чистыми объемами в 239 млн тенге и 6,1 млрд тенге соответственно. Более существенный, чем сейчас, интерес к рублям у населения в последний раз был зафиксирован в августе 2023 года. Тогда нетто-продажи составляли 12,9 млрд тенге», — указывают аналитики.
Регионом с самым высоким чистым спросом населения на рубли в октябре 2024 года стала Западно-Казахстанская область. Показатель составил 1,5 млрд тенге. Лидерство региона — редкость, с 2020 года подобное было всего однажды — в июле 2021 года.
«В октябре 2024 года чистые продажи доллара обменниками составили 170,1 млрд тенге, это чуть-чуть больше, чем в сентябре, и номинально на 12% ниже, чем годом ранее. По евро нетто-продажи составили почти 18 млрд тенге, что в шесть раз больше, чем в сентябре, но довольно близко к показателям октября 2023 года или +11% номинально», — сообщили в DATA HUB.