В микрорайоне Громовский по рекордной цене продается двухэтажный ТЦ

Весь актив оценен в 350 млн руб. Исходя из указанных параметров, 1 кв. м этой недвижимости стоит 403,7 тыс. руб.
В феврале 2024 года «Новый компаньон» со ссылкой на «Авито Недвижимость» писал, что средняя стоимость коммерческой недвижимости в Перми составляла 62,8 тыс. руб. за 1 кв. м. Торговые площади оценивались в 89,8 тыс. руб. за 1 кв. м.
Как указано в публичной кадастровой карте, двухэтажное здание на ул. Куйбышева, 65, с каменными кирпичными стенами построено в 1951 году. По данным 2ГИС, в ТЦ «Громовский» располагается 13 организаций и магазинов: это автошкола, отделы по продаже одежды, косметики и товаров для дома, цветов и прочего. Во дворе работает киоск по изготовлению ключей и ремонту обуви.