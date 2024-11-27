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В микрорайоне Громовский по рекордной цене продается двухэтажный ТЦ

В Перми, на ул. Куйбышева, 65, на продажу выставлен торговый центр «Громовский». Согласно объявлению на сайте «Авито», здание ТЦ имеет площадь 866,8 кв. м, а участок под ним — 1,2 тыс. кв. м. В лот также входит дополнительное строение площадью 39,7 кв. м на территории под торговым центром.

Весь актив оценен в 350 млн руб. Исходя из указанных параметров, 1 кв. м этой недвижимости стоит 403,7 тыс. руб.

В феврале 2024 года «Новый компаньон» со ссылкой на «Авито Недвижимость» писал, что средняя стоимость коммерческой недвижимости в Перми составляла 62,8 тыс. руб. за 1 кв. м. Торговые площади оценивались в 89,8 тыс. руб. за 1 кв. м.

Как указано в публичной кадастровой карте, двухэтажное здание на ул. Куйбышева, 65, с каменными кирпичными стенами построено в 1951 году. По данным 2ГИС, в ТЦ «Громовский» располагается 13 организаций и магазинов: это автошкола, отделы по продаже одежды, косметики и товаров для дома, цветов и прочего. Во дворе работает киоск по изготовлению ключей и ремонту обуви.