В микрорайоне Громовский по рекордной цене продается двухэтажный ТЦ

Как указано в публичной кадастровой карте, двухэтажное здание на ул. Куйбышева, 65, с каменными кирпичными стенами построено в 1951 году. По данным 2ГИС, в ТЦ «Громовский» располагается 13 организаций и магазинов: это автошкола, отделы по продаже одежды, косметики и товаров для дома, цветов и прочего. Во дворе работает киоск по изготовлению ключей и ремонту обуви.