Автокриминалист Шелков назвал четыре новые схемы обмана при продаже автомобиля

После этого злоумышленник-владелец счета подает в суд на продавца машины, обвиняя его в неосновательном обогащении. Его подельник, фигурирующий в договоре купли-продажи, при этом заявляет, что передавал деньги за машину наличными, и не имеет отношения к переводу. Суд при этом может встать на сторону мошенников и взыскать деньги с честного продавца.