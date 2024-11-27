Нацфонд Казахстана потерял $3,9 млрд

«Банкам помогали, начиная с середины нулевых годов, через покупку их облигаций. Они выпускались по очень низкой ставке от 1% до 3%. Их общая номинальная стоимость составляет более 3 трлн тенге, а справедливая, рыночная стоимость — 1,1 трлн тенге. Разница из-за того, что они были выданы на нерыночных условиях».