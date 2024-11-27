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Нацфонд Казахстана потерял $3,9 млрд

АСТАНА, 27 ноя — Sputnik. Национальный фонд Казахстана (Фонд будущих поколений — аналог стабфонда) потерял около 2 трлн тенге ($3,9 млрд) из-за покупки облигаций банков с низкими ставками вознаграждения в рамках госпомощи, сообщил глава Национального банка Республики Казахстан Тимур Сулейменов в ходе пленарного заседания мажилиса.

Источник: Sputnik.kz

«Банкам помогали, начиная с середины нулевых годов, через покупку их облигаций. Они выпускались по очень низкой ставке от 1% до 3%. Их общая номинальная стоимость составляет более 3 трлн тенге, а справедливая, рыночная стоимость — 1,1 трлн тенге. Разница из-за того, что они были выданы на нерыночных условиях».

заявил Тимур Сулейменов.

Преднацбанка Казахстана напомнил, что в 2022 году в Казахстане были внесены изменения в правила управления Нацфондом: теперь его средства можно инвестировать только в инструменты со ставкой на уровне среднесрочной инфляции (10−12%).

экономика