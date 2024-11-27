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Доллар взял психологическую отметку 3,5 рубля

На торгах в среду, 27 ноября, доллар перешагнул психологическую отметку 3,5 рубля. Об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи.

Источник: OL

В итоге курс установился на уровне 3,533 рубля. Доллар подорожал на 6 копеек.

Это уже одиннадцатое подорожание подряд. На пике 27 ноября доллар и вовсе достигал отметки 3,5591 рубля.

На 13:00 банки покупали доллар максимум по 3,538 рубля. Минимальный курс установил БелВЭБ — 3,4 рубля.

Купить валюту в обменниках можно минимум по 3,52 рубля в Сбере. Самый высокий курс установил БелВЭБ — 3,58 рубля.

Евро подорожал на 7 копеек, до 3,725 рубля, а юань — почти на 1%: за 10 дают 4,85 белорусского рубля.

В то же время российский рубль продолжает дешеветь — минус 0,67%: за 100 российских дают 3,307 белорусского рубля.

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