Доллар взял психологическую отметку 3,5 рубля

В итоге курс установился на уровне 3,533 рубля. Доллар подорожал на 6 копеек.
Это уже одиннадцатое подорожание подряд. На пике 27 ноября доллар и вовсе достигал отметки 3,5591 рубля.
На 13:00 банки покупали доллар максимум по 3,538 рубля. Минимальный курс установил БелВЭБ — 3,4 рубля.
Купить валюту в обменниках можно минимум по 3,52 рубля в Сбере. Самый высокий курс установил БелВЭБ — 3,58 рубля.
Евро подорожал на 7 копеек, до 3,725 рубля, а юань — почти на 1%: за 10 дают 4,85 белорусского рубля.
В то же время российский рубль продолжает дешеветь — минус 0,67%: за 100 российских дают 3,307 белорусского рубля.